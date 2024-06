En direct

19:10 - À Savenay, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 8,7% à Savenay, contre 27,18% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Savenay, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,05% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,62% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,56% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 2,69% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Savenay, entre les 27,18% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,85% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,24% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Savenay ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote calculent une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 24% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 31,85% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,62% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Savenay. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 16,79%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 31,16% contre 68,84%. Avec 11,83%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 34,24% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était loin de son résultat national aux européennes sur place. Le candidat terminait troisième, avec 14,68%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 27,18% et Yannick Jadot avec 18,61%.

11:45 - Élections à Savenay : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact aura la population de Savenay sur le résultat des élections européennes ? Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,64% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (17,29%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 272 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,21%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,22%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Savenay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,22% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Savenay ? Comment votent habituellement les habitants de cette agglomération ? Durant les précédentes européennes, 49,61% des personnes aptes à voter à Savenay avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 56,43% en 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Savenay Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Savenay ? L'inflation qui alourdit le budget des familles combinée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient en mesure d'impacter la stratégie de vote des habitants de Savenay (44260). Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 707 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 77,04% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,64% au deuxième tour, soit 5 074 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,61% au premier tour. Au second tour, 49,23% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Savenay ?