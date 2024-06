Résultat des européennes à Bouère : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Bouère pour ces élections européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Bouère, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,49% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,23% à Bouère, contre 21,38% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 21,38% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,37% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Bouère avant les européennes En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Bouère entre Jordan Bardella en 2019 (24,21%) et Marine Le Pen en 2022 (28,25% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les inscrits de Bouère plutôt favorables à Macron en 2022 Bouère avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 28,25%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 29,37% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,05% contre 53,95%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Bouère par la suite, lors des élections des députés, avec 21,31% au premier tour, contre 30,49% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de voix, avec 52,71% sur la seule circonscription recouvrant Bouère.

12:45 - À Bouère, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Bouère, à 24,21%, soit 77 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 21,38% et Yannick Jadot à 10,69%.

11:45 - Bouère : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence les habitants de Bouère exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,23%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Avec ses 7,56% d'agriculteurs pour 1 069 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,34%) et le nombre de résidences HLM (3,91% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Bouère mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,7% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Bouère : la mobilisation des habitants aux élections européennes Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 086 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les européennes de 2019, sur les 345 inscrits sur les listes électorales à Bouère, 51,06% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 53,88% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bouère : l'abstention au cœur des préoccupations Le taux d'abstention sera indiscutablement un facteur clé des européennes 2024 à Bouère. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 41,84% au premier tour et seulement 37,95% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Bouère ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,17% au niveau de la ville, contre une participation de 75,1% au deuxième tour, ce qui représentait 555 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.