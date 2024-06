Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bouilly semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un bon démarrage pour le RN à Bouilly. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 28,33% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,23% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,77%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,09%, devant Emmanuel Macron à 48,91%.

11:45 - Bouilly : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bouilly révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,3% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 41,42% de population active et une densité de population de 66 hab par km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (86,72%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 427 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,44%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,29%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bouilly mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,25% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.