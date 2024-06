Résultat des européennes à Boulange : l'élection 2024 en direct

11:45 - Boulange : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quelle influence les électeurs de Boulange exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,4%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (79,25%) met en exergue le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,65%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 645 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,37% et d'une population étrangère de 9,11% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Boulange mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,49% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.