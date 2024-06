En direct

19:22 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Tressange ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était élevé à 4,9% à Tressange, contre 23,81% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Tressange, le binôme Nupes avait en effet glané 27,19% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Quel résultat à Tressange pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà forte à Tressange entre Jordan Bardella en 2019 (21,71%) et Marine Le Pen en 2022 (26,66% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 31% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les électeurs de Tressange penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,66% contre 32,38% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,78% contre 57,22%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Tressange un mois plus tard, lors des législatives, avec 21,45% au premier tour, contre 35,80% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va remporter le plus de votes, avec 53,75% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes à Tressange Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? À Tressange, les précédentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,81% des votes. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 21,71%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 10,78%.

11:45 - Tressange : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Tressange, les élections sont en cours. Avec ses 2 383 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 62 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 20,12 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 23,6 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Tressange forme une communauté diversifiée, avec ses 195 résidents étrangers, soit 8,47% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,21%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 209 €/an. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Tressange s'inscrit dans l'histoire européenne.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Tressange Assisterons-nous à une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Tressange, 77,42% des habitants avaient participé. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 44,62% des électeurs de Tressange s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 35,79% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Tressange : la participation en question À Tressange, l'un des critères importants de ces européennes sera immanquablement le taux d'abstention. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,38% dans la ville. Le taux de participation était de 76,11% au premier tour, ce qui représentait 1 255 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,14% au premier tour et seulement 37,7% au deuxième tour. Les études révèlent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?