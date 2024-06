En direct

19:23 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Bourbonne-les-Bains ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Glucksmann s'était arrogé 3,72% à Bourbonne-les-Bains, contre 20,55% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bourbonne-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet enregistré 12,83% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Bourbonne-les-Bains, entre les 20,55% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,57% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,42% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Bourbonne-les-Bains avant les européennes Le score en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour cette européenne localement. Les sondages prédisent un Jordan Bardella à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières européennes. Théoriquement, cette tendance devrait le porter à 42% à Bourbonne-les-Bains, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Bourbonne-les-Bains n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Résultat favorable au RN à Bourbonne-les-Bains ? Le scrutin présidentiel est incontestablement la meilleure loupe pour apréhender au mieux la tendance locale. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Bourbonne-les-Bains à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 34,43% des électeurs au premier tour. Pour le 2e tour, c'est encore elle qui passait devant avec 52,87%, devant Emmanuel Macron à 47,13%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 24,27% des votes sur place, contre 24,42% pour le binôme La République en Marche. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 52,37%, contre 47,63% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - À Bourbonne-les-Bains, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait cumulé 32,69% des votes, soit 237 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 20,55% et François-Xavier Bellamy à 13,24%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bourbonne-les-Bains façonne les résultats électoraux ? Comment la population de Bourbonne-les-Bains peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 19% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,74% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (35,67%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 668 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,79%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,14%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 35,09%, comme à Bourbonne-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Bourbonne-les-Bains ? Au fil des dernières années, les 2 023 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les européennes 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 48,78% au niveau de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne). Le taux d'abstention était de 57,24% il y a 10 ans. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Bourbonne-les-Bains, 59,52% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bourbonne-les-Bains : les européennes débutent Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Bourbonne-les-Bains, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,77% dans la localité, contre un taux d'abstention de 28,34% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,55% au premier tour et seulement 50,97% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Bourbonne-les-Bains pour les élections européennes ? Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?