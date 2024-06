En direct

19:09 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Bourg-de-Péage ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 5,61% à Bourg-de-Péage, contre 20,1% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bourg-de-Péage, le binôme Nupes avait en effet glané 31,98% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,72% pour Yannick Jadot, 1,93% pour Fabien Roussel et 2,17% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Bourg-de-Péage, entre les 20,1% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,04% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Bourg-de-Péage lors des européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection du Parlement européen. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bourg-de-Péage semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Le RN en tête à Bourg-de-Péage lors de la dernière présidentielle La ville de Bourg-de-Péage avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022. La candidate de l'ancien FN prenait une avance notable avec 25,85% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,56% contre 54,44%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 21,98% des voix sur place, contre 31,98% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 52,59%.

12:45 - 25,66% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Bourg-de-Péage Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Ladite liste attirait 25,66% des voix, contre Nathalie Loiseau à 20,1% et Yannick Jadot à 15,72%.

11:45 - Bourg-de-Péage : quand les données démographiques façonnent les urnes A mi-chemin des européennes, Bourg-de-Péage émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 578 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 947 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,09 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 420 résidents étrangers, représentant 4,28% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2155,49 euros par mois, la ville affiche un taux de chômage de 15,8%, révélant une situation économique en demi-teinte. Bourg-de-Péage incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à Bourg-de-Péage Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des dernières élections ? Lors des dernières élections européennes, 50,96% des électeurs de Bourg-de-Péage (Drôme) avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 59,66% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59% ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bourg-de-Péage : l'abstention au cœur des préoccupations À Bourg-de-Péage, le taux de participation constituera immanquablement l'un des critères principaux de ces élections européennes. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 71,26% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,54% au premier tour, soit 5 624 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,07% au premier tour. Au deuxième tour, 44,96% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Bourg-de-Péage ? La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique seraient par exemple en mesure de ramener les citoyens de Bourg-de-Péage dans les bureaux de vote.