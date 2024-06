En direct

19:07 - À Romans-sur-Isère, quels reports de voix à gauche ce soir ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Romans-sur-Isère, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,1% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,13% à Romans-sur-Isère, contre 22,07% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (6,99% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (16,17% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,7% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Romans-sur-Isère ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté pour cette élection 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Romans-sur-Isère semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Les inscrits de Romans-sur-Isère plutôt favorables à Macron en 2022 Dans les isoloirs de Romans-sur-Isère, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 21,03%, la représentante de l'extrême droite était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 26,42% et 25,92% des bulletins exprimés. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,02% contre 61,98%. Au premier tour des élections législatives, Romans-sur-Isère, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 35,10%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 16,34%. Romans-sur-Isère optera d'ailleurs pour un binôme Les Républicains au second tour, finalement vainqueur localement avec 52,88%.

12:45 - En 2019, un scrutin plein d'enseignements Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. Avec un score de 21,27%, Bardella avait été battu lors des élections européennes à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,07% des suffrages.

11:45 - Élections européennes à Romans-sur-Isère : un éclairage démographique Dans la commune de Romans-sur-Isère, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec 42,14% de population active et une densité de population de 1011 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 17,05% peut avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (70,65%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 9 892 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,61% et d'une population immigrée de 12,40% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Romans-sur-Isère mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,45% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Romans-sur-Isère : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 9 862 personnes en âge de voter à Romans-sur-Isère, 53,96% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 60,76% lors du scrutin de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Romans-sur-Isère, 73,39% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Romans-sur-Isère Le niveau d'abstention sera sans aucun doute un critère décisif du scrutin européen à Romans-sur-Isère. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,51% au premier tour et seulement 44,51% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Romans-sur-Isère ? Pour le premier tour de la présidentielle, 71,6% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 67,4% au deuxième tour, ce qui représentait 14 920 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.