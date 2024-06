Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait obtenu 8,24% à Bourg-en-Bresse, contre 23,6% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections des députés à Bourg-en-Bresse, la Nupes avait en effet glané 32,03% des votes au total sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une somme à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (5,5% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,52% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,04% pour Yann Brossat en 2019).

Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bourg-en-Bresse semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux.

Ce sont Emmanuel Macron avec 27,96% et Jean-Luc Mélenchon avec 25,63% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Bourg-en-Bresse. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 17,51%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 33,9% contre 66,1%. Au premier tour des législatives, Bourg-en-Bresse, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats estampillé Nupes s'imposer avec 32,03%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 13,22%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bourg-en-Bresse

Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Bourg-en-Bresse est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 41 525 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 3 400 entreprises, Bourg-en-Bresse offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 37 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,49 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 5 248 résidents étrangers, Bourg-en-Bresse se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2093,92 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,08%, synonyme d'une situation économique fragile. À Bourg-en-Bresse, les préoccupations locales se mêlent aux défis européens.