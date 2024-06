En direct

19:12 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Saint-Denis-lès-Bourg pour ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 7,11% à Saint-Denis-lès-Bourg, contre 27,89% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les études sondagières menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Denis-lès-Bourg, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,65% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,69% pour Yannick Jadot, 2,4% pour Fabien Roussel et 2,76% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Saint-Denis-lès-Bourg ? Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote prévoient une progression du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à 28% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Saint-Denis-lès-Bourg ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Denis-lès-Bourg avec 20,91% contre 31,51% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 35,16% contre 64,84%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Denis-lès-Bourg quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 14,84% au premier tour, contre 26,92% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Saint-Denis-lès-Bourg, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - 27,89% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Saint-Denis-lès-Bourg Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Lors des élections européennes à l'époque, la liste Bardella enregistrait 18,15% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 27,89%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Denis-lès-Bourg Quel impact aura la population de Saint-Denis-lès-Bourg sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 439 hab par km² et un taux de chômage de 8,18%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (86,9%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 476 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,12%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,38%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Denis-lès-Bourg mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,47% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Saint-Denis-lès-Bourg : analyse du niveau d'abstention aux élections européennes Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 2 454 inscrits sur les listes électorales à Saint-Denis-lès-Bourg, 46,31% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 54,99% il y a 10 ans. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Saint-Denis-lès-Bourg, 65,16% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Denis-lès-Bourg : scrutin en cours À Saint-Denis-lès-Bourg, l'un des critères principaux de ces européennes 2024 sera sans nul doute le taux d'abstention. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses retombées sur les tarifs du quotidien seraient capables de faire augmenter la participation à Saint-Denis-lès-Bourg (01000). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,33% au sein de l'agglomération. L'abstention était de 21,05% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,49% au premier tour et seulement 48,12% au second tour.