19:07 - À Bourgoin-Jallieu, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait atteint 6,52% à Bourgoin-Jallieu, contre 23,16% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bourgoin-Jallieu, la Nupes avait en effet glané 29,15% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions couvrant la ville. Une somme à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (5,63% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,25% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,58% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Bourgoin-Jallieu ? On note que Bourgoin-Jallieu fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,06% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,94% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Bourgoin-Jallieu ? Les électeurs de Bourgoin-Jallieu avaient accordé à Marine Le Pen 20,94% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe de file du RN avec respectivement 26,66% et 25,78% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,75% contre 61,25%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 19,35% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes rassembleront 29,15% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore des candidats La République en Marche vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Bardella ne finissait que deuxième lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première position avec 23,16%, contre 22,06% pour le RN.

11:45 - Analyse socio-économique de Bourgoin-Jallieu : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale européenne, Bourgoin-Jallieu est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 29 577 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 2 843 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (23,83 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 3 244 personnes (11,04%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 780 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 15,93%, annonçant une situation économique fragile. À Bourgoin-Jallieu, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières élections européennes à Bourgoin-Jallieu Au fil des dernières consultations politiques, les 30 195 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 43,13% des électeurs de Bourgoin-Jallieu (Isère) avaient pris part au vote, contre une participation de 37,84% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Bourgoin-Jallieu À Bourgoin-Jallieu, l'abstention sera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,8% au sein de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 33,33% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,63% au premier tour. Au deuxième tour, 60,26% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Bourgoin-Jallieu ? Les jeunes générations expriment généralement une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?