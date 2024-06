En direct

19:26 - Les voix de la coalition de gauche scrutés En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 24,18% à Maubec, contre 7,97% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives à Maubec, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,77% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Maubec pour la liste RN ? Les instituts de sondage dessinent une liste Bardella à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait le pousser à 29% à Maubec, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les électeurs de Maubec plutôt favorables à Macron il y a deux ans Maubec avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,89%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 32,33% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,82% contre 62,18%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Maubec par la suite, lors des législatives, avec 18,87% au premier tour, contre 31,25% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de voix, avec 61,11% sur la seule circonscription couvrant Maubec.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Maubec en 2019 ? Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, Bardella réunissait 19,35% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 24,18%.

11:45 - Dynamique électorale à Maubec : une analyse socio-démographique Dans la commune de Maubec, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 198 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,2%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, représentant 29,98%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (11,62%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,52%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,5%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Maubec, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Maubec ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Maubec, 65,14% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'étude des résultats des scrutins européens antérieurs est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. En 2019, lors des élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 45,16% au niveau de Maubec. Le taux d'abstention était de 56,38% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Maubec : la participation en question À Maubec, l'un des critères principaux du scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,92% au niveau de la commune. La participation était de 79,32% au deuxième tour, ce qui représentait 1 189 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,89% au premier tour. Au second tour, 51,59% des votants se sont déplacés. Le conflit armé ukrainien et son impact sur l'économie mondiale pourraient potentiellement ramener les habitants de Maubec dans les isoloirs.