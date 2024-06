Résultat des européennes à Bournoncle-Saint-Pierre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Bournoncle-Saint-Pierre ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 9,09% à Bournoncle-Saint-Pierre, contre 14,17% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les études sondagières menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bournoncle-Saint-Pierre, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,72% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à Bournoncle-Saint-Pierre pour la liste RN ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points entre sa part de voix des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 10 points de plus aujourd'hui qu'en 2019 ou en 2022. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% à Bournoncle-Saint-Pierre ce 9 juin.

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La leader du parti frontiste s'imposait avec 33,23% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,52% et 17,41% des voix. Au deuxième tour, elle avait aussi devancé Macron avec 52,88% contre 47,12%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 17,99% des votes sur place, contre 46,56% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (68,39%).

12:45 - À Bournoncle-Saint-Pierre, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Regarder en arrière semble de nouveau une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 23,53% des suffrages s'étaient dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 14,17% et François-Xavier Bellamy à 12,03%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec 88 votants de Bournoncle-Saint-Pierre.

11:45 - Bournoncle-Saint-Pierre : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bournoncle-Saint-Pierre mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Dans le bourg, 15,77% des résidents sont des enfants, et 32,44% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (70,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 390 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (3,47%) et le nombre de résidences HLM (6,22% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Bournoncle-Saint-Pierre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,6% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Bournoncle-Saint-Pierre : retour sur la participation aux dernières européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 47,75% des inscrits sur les listes électorales de Bournoncle-Saint-Pierre, contre un taux d'abstention de 55,74% lors du scrutin européen de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Bournoncle-Saint-Pierre, 66,45% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Participation à Bournoncle-Saint-Pierre : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des européennes à Bournoncle-Saint-Pierre, qu'en sera-t-il de la participation ? Les études révèlent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,4% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 79,32% au premier tour, soit 652 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,04% au premier tour et seulement 42,51% au second tour.