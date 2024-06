Résultat des européennes à Bousies : l'élection 2024 en direct

En direct

19:26 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Bousies ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 3,89% à Bousies, contre 14,46% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bousies, le binôme Nupes avait en effet glané 19,14% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Bousies, un favori aux européennes ? Le nombre de votes en faveur du RN sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection européenne. À Bousies, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 40,12% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,71% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Bousies plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Bousies. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la ville avec 34,53% au 1er round avant un formidable 53,36% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,71% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,81%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 61,6%, devant Emmanuel Macron à 38,4%.

12:45 - 40,12% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Bousies Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 40,12% des voix s'étaient portées vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 14,46% et Manon Aubry à 9,49%. Le mouvement eurosceptique s'était imposé avec 258 votants de Bousies.

11:45 - Les données démographiques de Bousies révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Bousies comme dans toute la France. Dotée de 794 logements pour 1 771 habitants, la densité de la commune est de 175 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 71 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 984 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,8 % des résidents sont des enfants, et 23,39 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 26,99% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 36,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1688,23 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour conclure, à Bousies, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Bousies ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 688 personnes en âge de voter à Bousies, 46,33% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 59,8% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Bousies : la participation en question Ce 9 juin, lors des européennes à Bousies, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? Pour le second tour de la présidentielle, 24,72% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 24,44% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,08% au premier tour et seulement 54,29% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Bousies ?