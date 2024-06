En direct

19:28 - Les orphelins de la Nupes convoités Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 6,39% à Boutiers-Saint-Trojan, contre 26,2% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Boutiers-Saint-Trojan, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,68% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Boutiers-Saint-Trojan ? À Boutiers-Saint-Trojan, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,73% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,23% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête il y a deux ans à Boutiers-Saint-Trojan C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Boutiers-Saint-Trojan lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,79%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 21,23%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,88% contre 61,12%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Boutiers-Saint-Trojan quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 17,53% au premier tour, contre 33,16% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de voix, avec 63,20% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 26,2% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Boutiers-Saint-Trojan Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Boutiers-Saint-Trojan lors des européennes il y a cinq ans, avec 26,2%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella à la deuxième place avec 21,73% des votes.

11:45 - Élections européennes à Boutiers-Saint-Trojan : un éclairage démographique Quel portrait faire de Boutiers-Saint-Trojan, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 701 logements pour 1 399 habitants, la densité de la ville est de 205 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 818 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (15,12 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 44,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 53,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 167,09 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Boutiers-Saint-Trojan manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Boutiers-Saint-Trojan Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 661 inscrits sur les listes électorales à Boutiers-Saint-Trojan, 57,33% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 49,11% lors du scrutin de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Boutiers-Saint-Trojan Le niveau de participation constituera sans nul doute l'un des critères importants du scrutin européen 2024 à Boutiers-Saint-Trojan. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,07% au premier tour et seulement 50,64% au second tour. Au premier tour de la dernière présidentielle, 80,39% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,85% au deuxième tour, c'est-à-dire 921 personnes. En comparaison, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.