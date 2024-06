En direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Cognac, qui va récupérer les 22,04% de la Nupes ? Une autre interrogation qui entoure ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nupes. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,04% des voix dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,55% à Cognac, contre 24,4% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Cognac avant les européennes Indicateur clé pour ce dimanche : Cognac fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,08% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 21,36% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Cognac Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,36% contre 31,36% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,36% contre 60,64%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Cognac par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,71% au premier tour, contre 28,71% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de voix, avec 61,85% sur la seule circonscription couvrant Cognac.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième lors des élections européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première place avec 24,4%, contre 21,08% pour le RN.

11:45 - Démographie et politique à Cognac, un lien étroit En pleine campagne électorale européenne, Cognac se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 18 448 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 603 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 15,73 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,48 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 739 résidents étrangers, représentant 3,97% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2464,11 euros/mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. À Cognac, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Cognac : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes L'étude des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2019, à l'occasion des européennes, sur les 5 957 personnes en âge de voter à Cognac, 49,65% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 38,88% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Cognac ? Le taux de participation constituera immanquablement l'un des critères importants de ces élections européennes à Cognac. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 28,94% des votants de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 31,35% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?