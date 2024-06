Résultat des européennes à Bouvesse-Quirieu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 24,81% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 5,07% à Bouvesse-Quirieu, contre 12,87% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Bouvesse-Quirieu On remarque que Bouvesse-Quirieu compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 40,74% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 36,39% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les votants de Bouvesse-Quirieu plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un joli score pour le RN à Bouvesse-Quirieu. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 35,00% au premier tour et surtout 59,58% au deuxième. Le RN reléguait derrière lui les candidats étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 24,81% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (20,38%) au premier tour puis encore Ensemble ! Avec 40,42% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,39% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,48%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,31%, devant Emmanuel Macron à 36,69%.

12:45 - En 2019, une tendance déjà tranchante Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Bouvesse-Quirieu, à 40,74%, soit 209 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 12,87% et Yannick Jadot à 7,02%.

11:45 - Comment la composition démographique de Bouvesse-Quirieu façonne les résultats électoraux ? Quelle influence les habitants de Bouvesse-Quirieu exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 85 hab/km² et un taux de chômage de 7,06%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,52%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 529 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,25%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,24%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Bouvesse-Quirieu mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,57% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Bouvesse-Quirieu ? Au fil des précédentes élections, les 1 533 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, 48,71% des inscrits sur les listes électorales de Bouvesse-Quirieu (Isère) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 62,4% il y a dix ans. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Bouvesse-Quirieu, 68,89% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Bouvesse-Quirieu Le taux de participation sera indéniablement l'un des facteurs importants des élections européennes à Bouvesse-Quirieu. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs des matières premières pourraient potentiellement ramener les citoyens de Bouvesse-Quirieu dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 105 personnes en âge de voter dans la commune, 78,28% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 75,38% au deuxième tour, c'est-à-dire 833 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,87% au premier tour et seulement 42,53% au deuxième tour.