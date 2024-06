Résultat des européennes à Courtenay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Courtenay, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était élevé à 4,95% à Courtenay, contre 13,96% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Courtenay, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,81% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Qui vont retenir les électeurs de la droite à Courtenay ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. On remarque que Courtenay compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,01% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,78% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Courtenay penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Courtenay. Ce dernier avait terminé en tête dans la commune avec 34,20% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 59,01% au deuxième. Le RN s'était placé devant les candidats Ensemble ! Avec 22,64% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (19,81%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (40,99%) au second (Courtenay ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,78% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,5%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,92%, devant Emmanuel Macron à 42,08%.

12:45 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Se retourner sur le dernier test semble encore évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait dominé les élections européennes à l'époque. L'extrême droite cumulait 34,01% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 13,96% et Yannick Jadot à 10,81%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Courtenay : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Courtenay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 300 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 88 entreprises attestent une économie favorable. Dans la localité, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 18,49 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 31,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 49,49% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 799,56 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. En conclusion, Courtenay incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Européennes passées à Courtenay : état des lieux Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des dernières élections. A l'occasion des dernières européennes, 471 inscrits sur les listes électorales de Courtenay s'étaient rendus aux urnes (soit 53,71%), contre un taux de participation de 43,76% lors du scrutin de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Courtenay, 66,41% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Courtenay ? Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur important du scrutin européen à Courtenay. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 924 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,14% étaient restées chez elles. L'abstention était de 20,78% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages pourrait en effet impacter les décisions que prendront les habitants de Courtenay (38510).