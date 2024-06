Résultat des européennes à Bouxières-aux-Chênes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Bouxières-aux-Chênes pour ces élections européennes 2024 ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était élevée à 23,63% à Bouxières-aux-Chênes, contre 3,99% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Bouxières-aux-Chênes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,82% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,11% pour Yannick Jadot, 1,51% pour Fabien Roussel et 1,97% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Quel candidat vont choisir les supporters de la droite à Bouxières-aux-Chênes ? Si on tient compte de la progression du Rassemblement national pronostiquée par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait s'élever à environ 32% à Bouxières-aux-Chênes. Une estimation qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà grappillés par le parti sur place ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 4 points qui peut toujours croître.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Bouxières-aux-Chênes ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bouxières-aux-Chênes avec 26,6% contre 29,62% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,69% contre 58,31%. Le RN n'a pas plus convaincu à Bouxières-aux-Chênes quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 22,36% au premier tour, contre 36,18% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de votes, avec 59,60% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait encore une fois comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Bouxières-aux-Chênes, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,63% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,96% et Yannick Jadot avec 16,14%.

11:45 - Bouxières-aux-Chênes : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Bouxières-aux-Chênes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 71 habitants/km² et 46,98% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 5,52% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (13,95%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 558 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,29%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,62%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,78% à Bouxières-aux-Chênes, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Bouxières-aux-Chênes : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Bouxières-aux-Chênes, 71,42% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 1 436 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,33% dans la commune de Bouxières-aux-Chênes. Le taux d'abstention était de 55,2% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Bouxières-aux-Chênes : quelles perspectives pour les européennes ? À Bouxières-aux-Chênes, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des familles cumulée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient seraient notamment capables de pousser les habitants de Bouxières-aux-Chênes à s'intéresser plus fortement de l'élection. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,21% des votants de la localité. Le taux de participation était de 78,3% au deuxième tour, ce qui représentait 877 personnes. En comparaison, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,82% au premier tour et seulement 47,14% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Bouxières-aux-Chênes pour les européennes ?