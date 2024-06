Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 13,28% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 4,06% à Bouxwiller, contre 18,99% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Bouxwiller, un Rassemblement national favori ?

Le résultat du Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces élections européennes 2024 localement, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Bouxwiller. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir près de 40% dans la ville cette fois ?