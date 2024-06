Résultat des européennes à Braine : l'élection 2024 en direct

En direct

19:22 - Quel candidat vont adopter les supporters de la Nupes à Braine ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait glané 3,29% à Braine, contre 19,71% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Braine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 12,72% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,67% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 0,84% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Braine, entre les 19,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,05% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,55% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Braine pour les candidats RN ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 localement. Les sondages dessinent une liste RN à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'approcher de 51% à Braine, soit 10 points de plus également que ses 41,43% dans la ville. Mais Braine n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus simplistes.

15:02 - Le RN en pôle position à Braine lors de la dernière présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un beau résultat pour le Rassemblement national à Braine. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 38,00% au premier tour avant un formidable 70,43% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 43,03% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,52%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,54%, devant Emmanuel Macron à 36,46%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Braine en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Braine, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait remporté l'élection, récoltant 41,43% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,71% et François-Xavier Bellamy à 7,29%. C'étaient alors 290 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Braine aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Braine, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,13% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 42,65% de population active et une densité de population de 193 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (76,03%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 643 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,24%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,80%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Braine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,9% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Braine Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50%. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Lors des élections européennes de 2019, le taux de participation s'était hissé à 50,97% des électeurs de Braine (Aisne), contre un taux de participation de 39,73% il y a 10 ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Braine Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Braine ? La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à ramener les habitants de Braine (02220) dans les bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,29% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 24,55% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,7% au premier tour et seulement 58,72% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Braine ?