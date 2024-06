La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 24,74% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,05% à Branne, contre 18,4% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très observé localement pour cette élection des députés européens 2024. A noter : Branne fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,51% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Branne plutôt pour Le Pen en 2022

L'élection à la présidence de la République avait donné un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle écrasait le match avec 30,96% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,52% et 17,48% des voix. Elle l'avait aussi emporté au second tour avec 52,6%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 28,35% des suffrages sur place, contre 32,47% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,41%.