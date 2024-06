Résultat des européennes à Brassac-les-Mines : l'élection 2024 en direct

En direct

18:07 - Le Rassemblement national à Brassac-les-Mines, un favori aux européennes ? Si dans l'Hexagone, les sondages annoncent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 37% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Marine Le Pen a énormément séduit à Brassac-les-Mines lors de la présidentielle 2022 avec pas moins de 30,89% au premier round. Au second tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau elle qui l'emportait avec 57,46%, devant Emmanuel Macron à 42,54%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 23,03% des voix sur place, contre 25,72% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,31%).

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Brassac-les-Mines en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 304 électeurs de Brassac-les-Mines s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella attirait ainsi 27,07% des voix contre Nathalie Loiseau à 16,83% et Manon Aubry à 9,97%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Brassac-les-Mines : un regard sur la démographie locale Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Brassac-les-Mines, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 3 376 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 222 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 093 foyers fiscaux. Dans la ville, 15,24 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 33,71 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,91% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1952,34 euros/mois, la commune défend une économie équilibrée malgré les obstacles. En somme, Brassac-les-Mines incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Brassac-les-Mines Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Brassac-les-Mines, 67,56% des électeurs avaient voté. L'analyse des élections précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 1 200 inscrits sur les listes électorales à Brassac-les-Mines, 48,12% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 39,08% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Brassac-les-Mines Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Brassac-les-Mines ? La flambée des prix qui plombe le budget des ménages serait notamment en mesure d'impacter la participation à Brassac-les-Mines. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 29,62% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 27,41% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.