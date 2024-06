Résultat des européennes à Sainte-Florine : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Les habitants de Sainte-Florine penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans La cité de Sainte-Florine avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe du Rassemblement national prenait la tête avec 31,09% au 1er round. Rebelotte au second tour devant Macron avec 55,54%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 24% des suffrages sur place, contre 28,47% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (55,91%).

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Sainte-Florine il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement enregistrait 27,49% des voix, devant Nathalie Loiseau à 15,39% et Manon Aubry à 10,85%.

11:45 - Sainte-Florine : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Sainte-Florine comme dans toute la France. Avec ses 3 253 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 138 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (68,55 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 30,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 344,85 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En résumé, Sainte-Florine incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Sainte-Florine : la mobilisation des citoyens aux européennes L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité. Durant les européennes de 2019, le pourcentage de participation atteignait 53,26% des votants de Sainte-Florine (Haute-Loire). La participation était de 40,8% pour le scrutin de 2014. La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Sainte-Florine ? À Sainte-Florine, l'un des critères forts du scrutin européen sera indéniablement le niveau d'abstention. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 28,23% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,44% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,91% au premier tour et seulement 56,25% au deuxième tour. L'inflation et ses retombées sur la vie des Français seraient par exemple en mesure de faire augmenter la participation à Sainte-Florine (43250).