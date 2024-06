En direct

19:23 - À Brécey, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 4,29% à Brécey, contre 23,33% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Brécey, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,45% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Brécey, entre les 23,33% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,39% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 44,62% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella regardés de près à Brécey Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Brécey semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Brécey Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Brécey avec 25,48% contre 36,39% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,75% contre 58,25%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,14% au premier tour, contre 44,62% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de votes, avec 65,48% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, une expérience très instructive Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? 29,13% des votes étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 23,33% et François-Xavier Bellamy à 9,96%. Le mouvement d'extrême droite s'était arrogé le scrutin avec 231 électeurs de Brécey.

11:45 - Comprendre l'électorat de Brécey : un regard sur la démographie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Brécey montrent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 99 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,23%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2006,22 € par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 834 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,71%) et le nombre de résidences HLM (16,64% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Brécey mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,94% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Brécey : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? L'analyse des résultats des élections passées permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 894 personnes aptes à participer à une élection à Brécey s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 51,86%), contre un taux de participation de 41,05% en 2014. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Brécey, 63,11% des habitants avaient participé.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Brécey L'un des critères décisifs de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Brécey. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,17% dans la ville, contre une participation de 77,6% au second tour, c'est-à-dire 1 306 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les prix des matières premières sont notamment en mesure de faire augmenter la participation à Brécey.