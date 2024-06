En direct

19:27 - À Bressolles, qui vont élire les électeurs de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bressolles, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,58% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,92% à Bressolles, contre 22,08% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 22,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,71% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,78% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font espérer à Bressolles Si on se penche sur la progression du RN annoncée par les études sondagières à l'échelle nationale pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait s'élever à environ 32% à Bressolles. Un chiffre qui semble coller avec les électeurs déjà gagnés par les lepénistes dans la zone entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours grimper.

15:02 - Les inscrits de Bressolles penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bressolles avec 26,95% contre 27,71% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,39% contre 56,61%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,51% au premier tour, contre 32,58% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme LFI-PS-PC-EELV finir gagnant.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes à Bressolles Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 123 votants de Bressolles avaient préféré la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, enregistrait 22,08% des voix face à Nathalie Loiseau à 22,08% et François-Xavier Bellamy à 12,93%.

11:45 - Bressolles : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Bressolles, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 46 habitants par km² et un taux de chômage de 5,8%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,33%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 586 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,70%) et le nombre de résidences HLM (2,69% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Bressolles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,76% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Participation aux élections européennes à Bressolles : un regard approfondi Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 592 inscrits sur les listes électorales à Bressolles, 37,55% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 48,37% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes à Bressolles sont lancées L'un des critères décisifs des élections européennes sera indiscutablement le taux de participation à Bressolles. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Bressolles . En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 82,58% des électeurs de la commune, contre une participation de 82,52% au second tour, ce qui représentait 807 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,67% au premier tour et seulement 56,62% au deuxième tour.