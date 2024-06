En direct

19:07 - À Moulins, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait atteint 7,2% à Moulins, contre 21,77% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Moulins, le binôme Nupes avait en effet glané 31,53% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 4% pour Yannick Jadot, 3,57% pour Fabien Roussel et 1,83% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Moulins, entre les 21,77% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,91% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,17% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Moulins ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces européennes 2024. À Moulins, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,71% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,87% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Moulins avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,87%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 29,91% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,45% contre 60,55%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,96% au premier tour, contre 31,53% pour le binôme Nupes. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait convaincu 22,71% des suffrages, soit 1258 voix, contre Nathalie Loiseau à 21,77% et François-Xavier Bellamy à 11,93%.

11:45 - Élections à Moulins : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Moulins est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 19 343 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 462 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 4 262 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (38,74 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 1 502 résidents étrangers, soit 7,72% de la population, participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1949,19 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 18,16%, annonçant une situation économique précaire. À Moulins, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Moulins : ce qu'il faut savoir Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Moulins, 71,23% des électeurs avaient voté. Au cours des précédents scrutins européens, les 19 869 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, 45,75% des personnes en âge de voter à Moulins avaient pris part au scrutin, contre une participation de 38,16% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Moulins : scrutin en cours À Moulins, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024. L'inflation qui grève le budget des familles cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Moulins (03000). Lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 65,02% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 66,35% au premier tour, ce qui représentait 8 542 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 43,48% au premier tour. Au deuxième tour, 42,3% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Moulins ?