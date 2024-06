Résultat des européennes à Bretoncelles : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Bretoncelles pour ces européennes 2024 ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 21,71% à Bretoncelles, contre 2,6% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bretoncelles, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,01% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Bretoncelles, entre les 21,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,01% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN à Bretoncelles ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces élections européennes. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bretoncelles semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Pourquoi le RN dispose d'une avance à Bretoncelles ? Le verdict du test démocratique le plus récent apparait comme un indicateur clé au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un bon score pour le RN à Bretoncelles. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 28,22% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Bretoncelles ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,58% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,15%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,49%, devant Emmanuel Macron à 46,51%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Bretoncelles il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN portée par Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes à l'époque à Bretoncelles, avec 33,95% des suffrages, soit 183 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 21,71% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 8,91%.

11:45 - Les enjeux locaux de Bretoncelles : tour d'horizon démographique Comment les habitants de Bretoncelles peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 33,22% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (64,12%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 543 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,89%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,62%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,3%, comme à Bretoncelles, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

10:30 - Bretoncelles : la mobilisation des électeurs aux européennes Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Pendant les dernières élections européennes, le taux d'abstention atteignait 43,61% dans la commune de Bretoncelles. L'abstention était de 47,74% pour le scrutin de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Bretoncelles, 72,49% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Bretoncelles Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Bretoncelles ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 026 personnes en âge de voter dans la ville, 79,14% étaient allées voter. La participation était de 76,71% au premier tour, ce qui représentait 787 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation et ses répercussions sur le quotidien des foyers français pourraient inciter les électeurs de Bretoncelles à s'intéresser plus fortement du scrutin.