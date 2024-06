Résultat des européennes à Breuil-Magné : l'élection 2024 en direct

En direct

19:26 - À Breuil-Magné, que vont trancher les supporters de la gauche ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, s'était élevée à 23,21% à Breuil-Magné, contre 6,76% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections des députés à Breuil-Magné, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,31% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,03% pour Yannick Jadot, 1,44% pour Fabien Roussel et 2,48% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat à Breuil-Magné pour le RN de Jordan Bardella ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes sera très observé. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Breuil-Magné. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour l'amener à 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Breuil-Magné penchaient pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Breuil-Magné lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,91%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,72%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,12% contre 60,88%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Breuil-Magné quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 20,71% au premier tour, contre 28,31% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Breuil-Magné, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au moment du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Breuil-Magné Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Lors des européennes à l'époque, la liste de Jordan Bardella enregistrait 21,3% des suffrages. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 23,21%.

11:45 - Dynamique électorale à Breuil-Magné : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Breuil-Magné, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 863 habitants répartis dans 833 logements, cette ville présente une densité de 73 habitants/km². L'existence de 122 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 30 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,84 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 39,92% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 40,83% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 592,88 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Breuil-Magné, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Breuil-Magné : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Au fil des dernières années, les 1 917 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 62,42% des inscrits sur les listes électorales de Breuil-Magné (Charente-Maritime), contre un taux de participation de 48,72% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Election à Breuil-Magné : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Breuil-Magné, l'un des critères essentiels du scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,01% au premier tour. Au deuxième tour, 45,14% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Breuil-Magné ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 17,68% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 15,63% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.