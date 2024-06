Résultat des européennes à Ciré-d'Aunis : l'élection 2024 en direct

En direct

19:29 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Ciré-d'Aunis ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Ciré-d'Aunis, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,29% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,84% à Ciré-d'Aunis, contre 15,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 15,17% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,02% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Rassemblement national : quel score à Ciré-d'Aunis à l'issue des européennes ? Au niveau local, le résultat du RN aux élections européennes sera très analysé. Les instituts de sondage annoncent un Jordan Bardella à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières européennes. Virtuellement, cette tendance doit le porter à 41% à Ciré-d'Aunis, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus hâtives.

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à Ciré-d'Aunis Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un puissant score pour le Rassemblement national à Ciré-d'Aunis. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 30,81% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Nupes (Ciré-d'Aunis n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,91% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,67%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,81%, devant Emmanuel Macron à 44,19%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières élections européennes à Ciré-d'Aunis Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste glanait 31,41% des voix, face à Nathalie Loiseau à 15,17% et Yannick Jadot à 11,54%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Ciré-d'Aunis Quel portrait faire de Ciré-d'Aunis, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 538 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 104 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 857 foyers fiscaux. Dans la ville, 21,01 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 19,22 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 36,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 53,88% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 152,36 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Ciré-d'Aunis, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Ciré-d'Aunis : facteurs et implications Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 51,4% des inscrits sur les listes électorales de Ciré-d'Aunis, à comparer avec un taux de participation de 44,65% lors des élections européennes de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Ciré-d'Aunis, 68,77% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ciré-d'Aunis : les européennes débutent L'une des clés des européennes sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Ciré-d'Aunis. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les craintes liées au conflit militaire entre israélo-palestinien, sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Ciré-d'Aunis . Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,69% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 82,47% au premier tour, soit 880 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.