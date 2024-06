En direct

19:25 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bréval à la loupe à gauche L'autre interrogation qui entoure ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,84% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier avait obtenu 4,35% à Bréval, contre 22,92% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Bréval avant les européennes ? Si dans l'Hexagone, les sondeurs annoncent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les électeurs de Bréval plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Bréval. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 29,45% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,84% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,83%. Avec 49,17% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,83%.

12:45 - 28,06% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Bréval Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore une fois indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les européennes à l'époque. Le bulletin avait glané 28,06% des voix, face à Nathalie Loiseau à 22,92% et Yannick Jadot à 14,76%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Bréval et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Bréval comme dans toute la France. Avec une population de 1 908 habitants répartis dans 903 logements, cette ville présente une densité de 163 habitants par km². L'existence de 175 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,68 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,92% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 46,64% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 35,73 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Ainsi, Bréval incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Bréval Au fil des dernières années, les 1 936 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les précédentes européennes, sur les 787 inscrits sur les listes électorales à Bréval, 42,3% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,0% pour les élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Bréval, 61,8% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Bréval : la participation en question À Bréval, le niveau de participation sera indéniablement l'un des facteurs essentiels de ces européennes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,46% au premier tour. Au second tour, 47,63% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bréval cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,82% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 18,49% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.