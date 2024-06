En direct

19:15 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Brionne à la loupe à gauche La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives à Brionne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,88% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,35% à Brionne, contre 14,35% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste.

17:08 - À Brionne, un Rassemblement national favori ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Brionne semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la commune. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Le RN en première position à Brionne lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. La présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Brionne. Elle s'imposait avec 37,02% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,67% et 18,33% des voix. Au deuxième tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 59,93% contre 40,07%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grattant 31,51% des voix sur place, contre 32,88% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 60,51%, contre 39,49% pour le binôme LREM.

12:45 - En 2019, une élection très instructive Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? 38,97% des voix s'étaient portées vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 14,35% et Manon Aubry à 7,44%. Le mouvement nationaliste s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 581 électeurs de Brionne.

11:45 - Démographie et politique à Brionne, un lien étroit Dans les rues de Brionne, le scrutin est en cours. Avec une population de 4 219 habitants répartis dans 2 309 logements, cette commune présente une densité de 257 habitants par km². Ses 258 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (31,31 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 27,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2046,11 € par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 22,01%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Brionne, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Brionne Au fil des dernières années, les 4 375 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 556 personnes en âge de voter à Brionne, 51,94% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 41,57% en 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Brionne L'un des facteurs principaux de ces européennes 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Brionne. La guerre entre Israël et la Palestine pourrait pousser les habitants de Brionne à s'intéresser plus fortement du scrutin. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 31,55% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 30,67% au second tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,27% au premier tour. Au second tour, 56,24% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Brionne ?