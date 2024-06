Résultat des européennes à Briord : l'élection 2024 en direct

En direct

19:27 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait obtenu 3,49% à Briord, contre 13,97% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Briord, le binôme Nupes avait en effet glané 20,8% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Briord ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très instructif. Si en France entière, les enquêtes d'opinion dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 48% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Une avance pour le RN Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Briord. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 35,17% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Divers droite (Briord ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,64% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 15,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,18%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 65,16%, devant Emmanuel Macron à 34,84%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Briord Revenir cinq ans en arrière semble toujours indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 122 électeurs de Briord avaient été séduits par le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, séduisait 38,73% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 13,97% et Yannick Jadot à 9,84%.

11:45 - Démographie et politique à Briord, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Briord comme dans toute la France. Avec une population de 1 099 habitants répartis dans 547 logements, ce village présente une densité de 81 hab par km². Avec 67 entreprises, Briord permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,82 %) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 43,26% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 44,62% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 209,28 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, Briord incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Briord : ce qu'il faut retenir L'observation des précédentes élections permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 55,92% des inscrits sur les listes électorales de Briord, à comparer avec une abstention de 67,42% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Briord À Briord, le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024. A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 797 personnes en âge de voter dans la ville, 73,4% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,16% au premier tour, c'est-à-dire 607 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?