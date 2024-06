Résultat des européennes à Creys-Mépieu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Creys-Mépieu, qui vont plebisciter les supporters de la gauche ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Glucksmann avait obtenu 3,36% à Creys-Mépieu, contre 16,13% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Creys-Mépieu, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,07% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Creys-Mépieu ? À Creys-Mépieu, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 36,97% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 36,87% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits de Creys-Mépieu penchaient pour Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les législatives, avaient abouti à un beau démarrage pour le RN à Creys-Mépieu. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la cité avec 37,85% au premier round et surtout 60,37% au deuxième. Le Parti passait devant les prétendants étiquetés Ensemble ! Avec 20,23% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (20,07%) au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 39,63% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Il a même réalisé plus de voix aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 36,87% au 1er tour et 61,24% au 2e dans la ville.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Creys-Mépieu il y a cinq ans ? Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 220 électeurs de Creys-Mépieu avaient choisi le parti lepéniste à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait 36,97% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 16,13% et François-Xavier Bellamy à 11,09%.

11:45 - Élections européennes à Creys-Mépieu : un éclairage démographique Comment la population de Creys-Mépieu peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Avec 49,44% de population active et une densité de population de 53 hab/km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 8,78% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (82,02%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 636 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,41%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Creys-Mépieu mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,11% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Creys-Mépieu ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2019, à l'occasion des européennes, 45,61% des personnes en capacité de participer à une élection à Creys-Mépieu avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 60,11% lors des élections européennes de 2014. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,37% constaté en 2009 ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Creys-Mépieu, 60,52% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Creys-Mépieu ? L'un des critères importants de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Creys-Mépieu. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 205 personnes en âge de voter dans la commune, 20,5% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,06% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,52% au premier tour et seulement 50,95% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Creys-Mépieu cette année ? La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des foyers français pourraient en effet ramener les citoyens de Creys-Mépieu dans les isoloirs.