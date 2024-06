Résultat des européennes à Briscous : l'élection 2024 en direct

11:45 - Briscous et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Briscous mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 84 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,62%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,51%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 130 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,05%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,66%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Briscous mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,52% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.