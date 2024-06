Résultat des européennes à Urcuit : l'élection 2024 en direct

Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Urcuit, avec 22,4%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 19% et Yannick Jadot à 14,2%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Urcuit : un regard sur la démographie locale

Dans la commune d'Urcuit, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,71% et une densité de population de 173 habitants par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2305,68 €/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 184 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,06%) et le nombre de résidences HLM (3,99% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Urcuit mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,1% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.