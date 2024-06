Résultat des européennes à Bruyères : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection du président de la République avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de l'ancien Front national glanait 33,11% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,89% et 17,47% des voix. Rebelotte au deuxième tour devant Macron avec 51,75% contre 48,25%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 28,41% des voix sur place, contre 35,55% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 56,51%.

Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bruyères, à 28,14%, soit 273 voix. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 18,97% et François-Xavier Bellamy à 11,03%.

Bruyères : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune de Bruyères, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 19,21%. De plus, le taux de ménages propriétaires (45,19%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 002 € par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,64%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,58%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bruyères mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 47,54% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.