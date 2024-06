En direct

19:35 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Bucquoy, qui va récupérer le vote Nupes ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 15,14% à Bucquoy, contre 3,19% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Bucquoy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,78% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Bucquoy, entre les 15,14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,36% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Bucquoy ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Bucquoy. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir 52% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Bucquoy plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Le verdict du scrutin le plus récent est un indicateur instructif au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un très gros score pour le RN à Bucquoy. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la ville avec 37,91% au premier round. Il gagnait ensuite avec 55,48% au 2e, le propulsant en tête à l'échelon municipal (Bucquoy n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 44,82% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,89% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,84%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,84%, devant Emmanuel Macron à 38,16%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Bucquoy en 2019 ? Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Bucquoy, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, récoltant 42,63% des voix contre Nathalie Loiseau à 15,14% et Manon Aubry à 9,16%. Ce sont alors 214 électeurs qui l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Bucquoy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Bucquoy, les élections sont en cours. Dotée de 673 logements pour 1 480 habitants, la densité de la ville est de 71 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 86 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 820 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,68 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 25,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,59% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 646,38 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Bucquoy, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux dernières élections européennes à Bucquoy Afin de comprendre le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2019, lors des élections européennes, 42,04% des personnes en capacité de participer à une élection à Bucquoy avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,02% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Abstention à Bucquoy : quelles perspectives pour les européennes ? L'une des clés de ces européennes 2024 sera l'étendue de l'abstention à Bucquoy. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des foyers français pourrait potentiellement avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Bucquoy. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 24,59% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,78% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,06% au premier tour et seulement 52,78% au second tour.