19:30 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Bueil ? Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, s'était élevée à 17,82% à Bueil, contre 4,36% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bueil, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,18% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,82% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,91% pour Yannick Jadot, 1,26% pour Fabien Roussel et 0,8% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Bueil, entre les 17,82% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,71% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,71% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national favori à Bueil pour les européennes ? En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Bueil entre Jordan Bardella en 2019 (28,55%) et Marine Le Pen en 2022 (33,68% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 38% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Rassemblement à Bueil ? Jeter un œil sur l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme une évidence au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Bueil. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 32,48% au premier round avant un formidable 52,27% au 2e. Le Parti devançait les candidats étiquetés La République en Marche avec 27,71% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 20,18% au premier tour et encore La République en Marche (47,73%) au second sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,68% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,71% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,82%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54,18%, devant Emmanuel Macron à 45,82%.

12:45 - 28,55% pour Jordan Bardella en 2019 à Bueil Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble toujours une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 157 électeurs de Bueil avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait convaincu 28,55% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,82% et Yannick Jadot à 11,27%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Bueil Dans les rues de Bueil, le scrutin est en cours. Dotée de 706 logements pour 1 625 habitants, la densité de la commune est de 326 hab par km². Ses 90 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 478 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (83,85 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,08% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 42,05% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 692,24 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Bueil affirme l'attachement des habitants aux ambitions européennes.

10:30 - Européennes précédentes à Bueil : l'impact de l'abstention Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Au moment des dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 48,51% au sein de Bueil (Eure), à comparer avec un taux d'abstention de 54,03% pour le scrutin européen de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bueil : la participation au cœur des préoccupations À Bueil, la participation sera sans aucun doute l'une des clés de ces européennes. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 213 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 74,4% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,62% au premier tour, soit 893 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,01% au premier tour. Au second tour, 43,47% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Bueil cette année ? La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les prix des matières premières sont notamment susceptibles de pousser les citoyens de Bueil à s'intéresser plus fortement du scrutin.