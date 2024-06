Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 8,91% à Bussière-Dunoise, contre 21,84% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bussière-Dunoise, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,81% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,28% pour Yannick Jadot, 4,37% pour Fabien Roussel et 3,46% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bussière-Dunoise pour les candidats de Bardella ?

Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections européennes, au niveau local. Si en France, les instituts de sondage dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a pour l'instant grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.