17:08 - À Buzançais, un Rassemblement national favori ?

Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection européenne 2024. Les intentions de vote imaginent un RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait le pousser à 43% à Buzançais, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Buzançais n'est pas la France et on remarque que le parti n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les prévisions les plus simplistes.