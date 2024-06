Résultat des européennes à Buzet-sur-Tarn : l'élection 2024 en direct

11:45 - Buzet-sur-Tarn : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Dans la ville de Buzet-sur-Tarn, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,11% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2548,94 euros par mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 214 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,86%) et le nombre de résidences HLM (3,12% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,77%), témoigne d'une population instruite à Buzet-sur-Tarn, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.