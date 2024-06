Résultat des européennes à Paulhac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - À Paulhac, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 8,83% à Paulhac, contre 17,31% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Paulhac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,23% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Paulhac, entre les 17,31% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,15% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,41% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Paulhac lors des européennes ? Le score du Rassemblement national sera très commenté pour ces élections européennes 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. À Paulhac, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 21,02% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 20,22% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les habitants de Paulhac penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Paulhac avait voté pour Marine Le Pen à 20,22% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante de l'extrême droite avec 25,15% et 21,3% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 59,97% contre 40,03% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,06%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) rassembleront 25,41% des voix. Paulhac se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 50,60%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble encore une fois une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Paulhac, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, glanant 21,02% des suffrages contre Yannick Jadot à 18,55% et Nathalie Loiseau à 17,31%. Ce qui correspond à 119 votes dans la commune.

11:45 - Comprendre l'électorat de Paulhac : un regard sur la démographie locale La composition démographique et la situation socio-économique de Paulhac contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 88 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,42%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (7,91%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 563 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,81%) et le nombre de résidences HLM (0,86% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,96%), témoigne d'une population instruite à Paulhac, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Paulhac ? Au cours des élections précédentes, les 1 271 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 587 personnes en âge de voter à Paulhac, 37,75% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,97% pour le scrutin de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Paulhac, 56,00% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Paulhac ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Paulhac ? La situation géopolitique actuelle est de nature à pousser les électeurs de Paulhac à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 982 personnes en âge de voter au sein de la commune, 84,23% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 87,58% au premier tour, soit 860 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 57,51% au premier tour et seulement 56,27% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Paulhac ?