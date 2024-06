En direct

19:28 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Cabariot pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 3,28% à Cabariot, contre 14,64% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Cabariot, le binôme Nupes avait en effet glané 18,77% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,2% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 1,39% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Cabariot pour les candidats RN ? À Cabariot, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 39,88% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 37,57% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme un enseignement instructif au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un puissant démarrage pour le RN à Cabariot. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la commune avec 34,57% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 55,37% au 2e sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,57% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,8%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,71%, devant Emmanuel Macron à 41,29%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Cabariot en 2019 ? Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 207 votants de Cabariot avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella séduisait ainsi 39,88% des votes face à Nathalie Loiseau à 14,64% et Yannick Jadot à 8,86%.

11:45 - Cabariot aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Cabariot, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,07% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 547 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,38%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Cabariot mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,76% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Cabariot Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Cabariot, 55,75% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Au moment des européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 41,84% au sein de Cabariot (Charente-Maritime). Le taux d'abstention était de 55,42% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Cabariot : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Cabariot ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,18% au premier tour. Au second tour, 48,9% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Cabariot ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 085 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,2% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 82,58% au premier tour, ce qui représentait 896 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.