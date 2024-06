Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lussant semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un bon démarrage pour le RN à Lussant. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la ville avec 29,45% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! (Lussant ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,02% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,93% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,44%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 51,36%, devant Emmanuel Macron à 48,64%.

11:45 - Lussant : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune de Lussant, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 112 habitants par km² et un taux de chômage de 15,31%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (15,61%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 313 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,66%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Lussant mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,32% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.