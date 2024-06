Résultat des européennes à Cadalen : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cadalen lors du premier tour de la présidentielle, avec 23,29%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,08%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,76% contre 55,24%. Le RN ratait aussi la première marche à Cadalen un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,39% au premier tour, contre 31,42% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant également le binôme LREM l'emporter.

11:45 - Cadalen et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Comment les habitants de Cadalen peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,59% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 37 hab/km² et 44,44% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,67%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 705 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,91%) et le nombre de résidences HLM (2,76% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Cadalen mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,84% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.