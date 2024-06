Résultat des européennes à Técou : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - À Técou, une liste Bardella favorite ? Le nombre de bulletins du RN va être le déterminant localement pour ces élections. A noter : Técou compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 28,65% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,05% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Técou plutôt favorables à Le Pen en 2022 L'élection à la présidence de la République avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La numéro 1 de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 28,05% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,71% et 17,99% des voix. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est encore la leader du parti frontiste qui se plaçait en tête à Técou avec 52,42%, devant Emmanuel Macron à 47,58%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 28,12% des voix sur place, contre 31,54% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (37,33%).

12:45 - À Técou, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, s'affichait en tête des élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin séduisait 28,65% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 19,01% et Yannick Jadot à 12,67%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Técou La démographie et le profil socio-économique de Técou contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le taux de chômage à 8,02% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 50 habitants par km² et 49,34% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (9,74%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 418 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,94%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,11%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Técou mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,78% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Técou : étude du pourcentage d'abstention aux élections européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%. Comment votent d'habitude les électeurs de cette localité ? En 2019, au moment des européennes, 389 inscrits sur les listes électorales de Técou (Tarn) avaient pris part au scrutin (soit 55,1%). La participation était de 48,41% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Técou L'un des critères essentiels des européennes sera immanquablement le niveau de participation à Técou. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,57% des votants de la ville. L'abstention était de 20,07% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,64% au premier tour. Au deuxième tour, 43,98% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les jeunes affichent la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?