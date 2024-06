Résultat des européennes à Cahagnes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Cahagnes ? La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,9% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 3,25% à Cahagnes, contre 12,98% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Cahagnes ? Si en France entière, les intentions de vote chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 42% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Cahagnes Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un beau score pour le Rassemblement national à Cahagnes. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 28,31% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LREM (Cahagnes n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,54% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,86%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 50,19%, devant Emmanuel Macron à 49,81%.

12:45 - À Cahagnes, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Regarder en arrière semble encore une fois une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Cahagnes, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 32,66% des suffrages face à Yannick Jadot à 15,01% et Nathalie Loiseau à 12,98%. Si on entre dans le détail, 161 électeurs s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Cahagnes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Cahagnes comme partout. Avec une population de 1 412 habitants répartis dans 602 logements, ce village présente une densité de 57 habitants/km². Avec 80 entreprises, Cahagnes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,89 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,48% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 46,22% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 272,63 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Cahagnes, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Cahagnes : retour sur la participation aux dernières élections européennes Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 51,23% au sein de Cahagnes (Calvados). La participation était de 44,68% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Cahagnes : que retenir des précédentes élections ? À Cahagnes, l'un des facteurs décisifs des européennes 2024 sera le taux de participation. Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,91% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 21,32% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?