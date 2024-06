Résultat des européennes à Caumont-sur-Aure : l'élection 2024 en direct

En direct

19:21 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche à Caumont-sur-Aure ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,6% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 3,84% à Caumont-sur-Aure, contre 19,7% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Caumont-sur-Aure ? Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Caumont-sur-Aure. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi l'amener à plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Caumont-sur-Aure plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Le verdict du plus récent scrutin semble un précédent instructif au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un beau score pour le Rassemblement national à Caumont-sur-Aure. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 31,92% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Nupes (Caumont-sur-Aure ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,12% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,65%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 54,16%, devant Emmanuel Macron à 45,84%.

12:45 - En 2019, un scrutin très instructif Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait terminé en tête des élections européennes à l'époque. Le bulletin avait convaincu 33,83% des votes, devant Nathalie Loiseau à 19,7% et Yannick Jadot à 11,77%.

11:45 - Caumont-sur-Aure et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Caumont-sur-Aure, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 417 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 146 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 668 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (76,63 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 30,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 44,46% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 265,14 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Caumont-sur-Aure incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Caumont-sur-Aure : retour sur la participation aux dernières européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. En 2019, durant les européennes, sur les 853 personnes en âge de voter à Caumont-sur-Aure, 52,48% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 66,36% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Caumont-sur-Aure : la participation en question L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Caumont-sur-Aure. L'inflation, cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle pourraient impacter les décisions que prendront les électeurs de Caumont-sur-Aure (14240). Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 71,11% dans la localité, à comparer avec une participation de 68,44% au premier tour, ce qui représentait 1 258 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 40,8% au premier tour et seulement 38,31% au second tour.