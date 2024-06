Résultat des européennes à Cairanne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les votants de Cairanne plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle La cité de Cairanne s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022 puisque la figure du Rassemblement national prenait la tête avec 30,62% au premier round. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle l'avait aussi emporté avec 53,51%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 19,93% des votes sur place, contre 48,14% pour le binôme Les Républicains. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 54,67%, contre 45,33% pour le binôme La République en Marche.

12:45 - À Cairanne, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble toujours une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 33,47% des voix s'étaient portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 19,8% et Yannick Jadot à 11,43%. Le mouvement eurosceptique avait dominé le scrutin avec pas moins de 164 électeurs de Cairanne.

11:45 - Cairanne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Cairanne, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 7,46% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec 47,12% de population active et une densité de population de 47 hab/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Avec ses 8,93% d'agriculteurs pour 1 104 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,7%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,92%, comme à Cairanne, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Cairanne : quels enseignements ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? En 2019, au moment des européennes, sur les 517 personnes en âge de voter à Cairanne, 64,14% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 54,88% il y a 10 ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Cairanne, 36,76% des habitants avaient voté.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Cairanne Le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs importants des européennes à Cairanne. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 29,87% au premier tour et seulement 38,16% au deuxième tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 15,3% des votants de la ville, contre une abstention de 14,87% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.